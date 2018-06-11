Sudan'da Türk sivil toplum kuruluşundan 5 bin kişiye iftar

HARTUM (AA) - Sudan'da Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, ramazan ayı dolayısıyla 5 bin kişiye iftar verdi.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Sudan Koordinatörü Musab Demirlenk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hartum’un Veddül Beşir, Darüsselam ve Haşebe köylerinde 750 aileye gıda paketi dağıttıklarını ve iftar sofraları kurduklarını belirtti.

Sudan’da yaşayan mültecileri de unutmadıklarını dile getiren Demirlenk, “Darfur'un Odaş Kampındaki Müslüman kardeşlerimize elimizi uzattık. Nyala’daki medreseler dahil olmak üzere bölgede 750 gıda paketi dağıttık. Ayrıca Kesele bölgesinde Sudan’a sığınan Eritreli 100 mülteci aileye insani yardımlarımızı ulaştırdık.” diye konuştu.

Demirlenk, ramazan ayının başından bu yana köy, yetimhane ve medreselerde toplamda 5 bin kişiye iftar verdiklerini dile getirdi.

