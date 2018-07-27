Sudan'da Türk Üniversiteleri Fuarı

Türk üniversiteleri, Sudan'ın başkenti Hartum'da düzenlenen fuarda tanıtılıyor.

Türkiye'den "OK TAMAM" Şirketi ile Sudan Yükseköğretim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek Türk Üniversiteleri Fuarı'na, Türkiye'den 8 üniversite katıldı.

Fuarın organizatörlerinden İbrahim Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyareti sonrası fuar fikrinin doğduğunu söyledi.

Albayrak, "Türkiye’den 8 üniversite fuarımıza katıldı. Sudanlı öğrencilere kendi üniversitelerini tanıtıyorlar ve Türkiye'deki eğitim hakkında bilgi veriyorlar. Öğrencilerin yoğun ilgisi bizi fazlasıyla memnun etti." dedi.

Eğitim sektörüyle iki ülke ilişkilerinin daha çok artacağına inandıklarını kaydeden Albayrak, Türkiye'de eğitim görüp, kendi ülkelerine dönen kişilerin, "sivil diplomat" görevi üstleneceğine ifade etti.

Fuara, Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Maarif Vakfı da destek veriyor.

- "Herkes gibi Türkiye'de eğitim almak istiyorum"

Fuara katılanlardan Sudanlı Fatıma Ahmed Musa, Türkiye'deki üniversiteleri tanımak adına fuarın güzel bir fırsat olduğunu aktarırken, "Herkes gibi ben de Türkiye'de eğitim almak işitiyorum. Bu senenin sonunda okulum bitecek ve yüksek lisans için önceliğim Türkiye olacak. Hayalimin gerçekleşmesi için ilk adım bu fuar oldu." dedi.

Eğitim fuarlarının önemli olduğuna dikkati çeken Kemal Muhammed ise, "Türkiye'deki üniversitelerin gelişmiş olması bizi oraya yönlendiriyor. Fuarı gezdik ve üniversitelerin burs verebileceğini öğrendik. Tecrübeli hocalardan ders alarak Türkçe öğrenmek hayalimi gerçekleştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

