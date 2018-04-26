HARTUM (AA) - Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından Sudan’da Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinliği düzenledi.

Dostluk Kongre Merkezindeki etkinliğe 45 ülkeden öğrencilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Sudanlı yetkililer katıldı.

Sudan Sosyal Yardımlaşma Devlet Bakanı İbrahim Adem etkinlikte yaptığı konuşmada, “Sudan’a yüzlerce milletten öğrenci eğitim için geliyor. Sudan misafirperver bir ülkedir. Biz onları muhacir olarak görüyoruz. Kapımız onlara sonuna kadar açıktır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da "Gençler sizler geleceğin idarecileri olacaksınız. Kendi ülkenize döndüğünüzde kazandığınız tecrübeleri aktaracaksınız. O yüzden bu tür organizasyonları çoğaltın çünkü insanlar birlik ve kardeşlik içerisinde yaşamalıdır. Hepimiz bir vücudun azaları gibiyiz.” dedi.

UDEF Yönetim Kurulu Üyesi Aslan Bekiroğlu da, öğrenci buluşmalarının bu sene 11’incisinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bekiroğlu, “Bu yıl ‘Dünya beşten büyüktür’ sloganıyla yola çıktık. 41 ülkede ve 71 şehirde öğrenci buluşmalarını gerçekleştiriyoruz. Onlarca sesi ve onlarca kültürü buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Etkinlikte, ülkelerin kültürlerine ilişkin tanıtımlar yapıldı.

