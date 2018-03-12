Sudan’da yeni bir su kuyusu daha açıldı

Sudan’ın Omdurman kentindeki Hassaniye köyünde su kuyusu açıldı.

Sudan’ın Omdurman kentindeki Hassaniye köyünde yapılan sondajlar ile su kuyusu açıldı. Suya kavuşan çok sayıdaki aile ve çocuklar, açılan su kuyusunu coşkuyla karşıladı. İHA muhabirine açıklama yapan köyün muhtarı Muhammed Ali, "Köyümüz suya kavuştu, şimdi cami inşaatına başlanıyor. İnşallah bu köyde birçok talebe medreseye uzaklara değil, köyünde gidecek. Bu köyde elektrik de yok. Külliyemiz tamamlandığında köye elektrik de gelecek" dedi.