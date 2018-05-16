HARTUM (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının gerçekleştirdiği, Türk Hava Yollarının (THY) destek verdiği "Yetim Dayanışma Günleri 2018", Sudan’ın Kesele eyaletinde düzenlendi.
Bu yıl 8’incisi gerçekleşen Yetim Dayanışma Günleri kapsamında İHH gönüllüleri, Sudan’ın Kesele bölgesindeki yetimlerle buluşarak, onlara oyuncak hediye etti.
İHH Denetim Koordinatörü Ahmet Küçükkahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan öncesi yaptıkları çalışmalarla insanların bir nebze nefes alacağını söyledi.
Bölgedeki iki kampı ziyaret ettiklerini belirten Küçükkahveci, "Buralarda 400 aileye gıda kumanyası ve 1500 Kuran-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdik. Eğitim çalışmaları kapsamında ise 400 yetim çocuğun eğitim ve hafızlık yaptığı merkezin sıralarını yeniledik." dedi.
Küçükkahveci, 35 aileye keçi, 5 aileye dikiş makinesi, 50 aileye sağmal koyun ve 10 aileye sağmal inek dağıtıldığını da kaydetti.
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