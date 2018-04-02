HARTUM (AA) - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ülkedeki yolsuzluklara karşı savaş ilan ettiğini duyurdu.

Beşir, parlamentoda yaptığı konuşmada, altın kaçakçılığı, döviz kurları üzerinde spekülasyon ve tekelciliğin sona erdirilmesi için her yerde yolsuzluğa savaş açacaklarını ve gerekli önlemleri alacaklarını söyledi.

Beşir, "Halkın çalınan paraları geri alınana kadar bu sorunu çözmek için çalışacağız. Hiçbir suçlu cezasız kalmayacak. Şüpheli parayı, kara para aklamayı ortaya çıkaracağız. Ekonomi tamamen düzelene kadar ülke içinde ve dışındaki düzenbazların izini sürecek, ülke kaynaklarını kalkınma ve temel ihtiyaçların sağlanması için harcayacağız." dedi.

Devlet Başkanı Beşir ayrıca bankacılık sistemindeki işleyişin gözden geçirildiğini ve yolsuzluk yaptığı ortaya çıkarılan banka ve şirketler hakkında cezai önlemler alınacağını ifade etti.

Sudan hükumeti, aldığı önlemlerle milli para birimi cüneyhin döviz karşısında değer kazanması için çalışıyor.