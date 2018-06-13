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Sudan’da yurt dışına altın kaçırmak isteyen kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 00:04 | Son Güncelleme

Havaalanında 17 kilogram altın ile yakalanan kişi gözaltına alındı

HARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum’da, yurt dışına 17 kilogram ağırlığında altın kaçırmak isteyen kişi havaalanında yakalandı.

Sudan resmi haber ajansının haberine göre, Gümrük Dairesi Başkanı Beşir Tahir Beşir, başkent Hartum’daki havaalanından yurt dışına kaçırılmak istenen 17 kilogram ağırlığındaki 6 külçe altının ele geçirildiğini duyurdu.

Beşir, Sudan güvenlik güçlerinin liman ve havaalanlarında ülke çıkarlarını koruduğunu belirterek kaçakçılığa asla müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

Beşir, operasyonda gözaltına alınan kişinin Sudan adli makamlarına teslim edildiğini vurguladı.

Sudan'da 2018'in ilk çeyreğinde 36,5 ton altın üretimi gerçekleştirildiğini bildiren hükümet yetkilileri, altın kaçakçılığının her geçen gün artış gösterdiğine dikkati çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
altın Kaçakçılık

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