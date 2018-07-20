Sudan'daki insan kaçakçılığının suç alanı genişliyor

HARTUM (AA) - BEHRAM ABDULMUNİM - Sudan'daki insan kaçakçılığının, zorla çalıştırmanın, yasa dışı göçün, cinsel istismarın ve organ ticaretinin önüne geçilmesi için bölgenin kalkınmasının gerektiği bildirildi. Sudan İnsan Ticaretiyle Mücadele Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı İsmail Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insan kaçakçılığı suç alanının genişlediğine işaret ederek, çocukların dilendirildiğini, insanların zorla çalıştırıldığını, cinsel istismarın yapıldığını ve kurbanların bir kısmının organ ticaretinde kullanıldığını belirtti. Ülkenin doğu kesimindeki Eritre sınır hattında bulunan bazı kabilelerin insan kaçakçılığı yaptığını, alıkoyma, tehdit ve fidye amaçlı suçlara bulaştıklarını aktaran Ömer, "Sivil madenciliğin yayılmasıyla ortaya çıkan insan ticareti çeteleri, altın ve diğer maden ocaklarını işletmek için gençleri kazı işlerinde zorla kullanıyorlar." dedi. Sudan-Libya sınır hattında yapılan soruşturmalarda bölgede zorla çalıştırılan çok sayıda kişinin olduğu bilgisine ulaşıldığını dile getiren Ömer, ancak insan kaçakçılığı faaliyetlerinin Sudan-Eritre sınır bölgesinde yürütüldüğünü kaydetti.

- Batı Afrika'dan dilencilik için getirilen çocuklar Son zamanlarda batı Afrika ülkelerinden getirilen çocukların özellikle ramazan aylarında cami ve caddelerde dilencilik yapmaya zorlandıkları bilgisini paylaşan Ömer, çocukları dilencilikte kullanmanın yasal bir suç olduğunu vurgulayarak, "İnsan tüccarları tarafından dilencilikte kullanılan çocukları korumaya alacak güvenli konaklama yerlerinin temini ve bu suçların önüne geçilmesi için çabaların yoğunlaşmasını umuyoruz." diye konuştu. İnsan kaçakçılığıyla mücadelenin, yasa dışı göçün kaynağı konumundaki komşu ülkeler ile Sudan'daki ilgili birimler arasında bir koordinasyon ve işbirliğinin olması gerektirdiğine dikkati çeken Ömer, yasa dışı göçmenlerin çaresiz durumda olması nedeniyle insan kaçakçıları tarafından kullanılmaya müsait olduğunu hatırlattı. Libya'daki güvenlik durumunu fırsat bilen insan kaçakçılarının Sudan'ın batı ve kuzey kesimlerinden yeni güzergahlar edinerek yasa dışı yollarla insanları ülkeye soktuğuna dikkati çeken Ömer, Sudan'da ortaya çıkan söz konusu insan ticaretinin, dünyanın birçok ülkesinde farklı yollarla yapıldığını öne sürdü.

- İnsan Ticaretiyle Mücadele Ulusal Komitesi'nin çalışmaları İnsan Ticaretiyle Mücadele Ulusal Komitesi'nin "insan ticaretini engellemek, kurbanları kurtarma, suçlulara yönelik yargı sürecini takip etme ve Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı örgütlerle ortaklıklar kurma" gibi çalışmaları sürdürdüğünü vurgulayan Ömer, söz konusu komitenin, insan kaçakçılığı mücadelesiyle ilgili birçok uluslararası sözleşme ve protokole dayalı çıkan yasanın ardından 2014'te oluşturulduğunu aktardı. Adalet Bakanı Vekili Ahmed Abbas er-Razm'ın İnsan Ticaretiyle Mücadele Ulusal Komitesi başkanlığını yaptığını hatırlatan Ömer, komitenin yurt içi ve yurt dışı üyelerini eğitime tabi tuttuktan sonra 2015-2016 yıllarında insan kaçakçılığıyla mücadele konusundaki ulusal stratejisini belirlediğini kaydetti. Ömer, "Komşularıyla yaklaşık 7 bin kilometre sınırları bulunan Sudan kritik ve jeopolitik bir noktada yer alıyor. Söz konusu komşu ülkeler de siyasi ve ekonomik istikrar konusunda sorun yaşıyor. Bu sorunlar insanları ülkelerini terk etmeye, Sudan üzerinden Avrupa'ya göç etmeye sevk ediyor." ifadelerini kullandı.

Sudan'daki insan kaçakçılığı oranına dair bilgi sahibi olmadıklarını söyleyen Ömer, Sudan'ın komşu ülkelerinden gelen insanların Avrupa ve Körfez bölgesine gitme isteklerinden vazgeçmeleri için bölgenin kalkınmasına destek verilmesine dikkati çekti. -Uluslararası destekler İnsan kaçakçılığıyla mücadele konusunda Avrupa Birliği ve BM'ye bağlı örgütlerin eğitim ve teknik açıdan yardım sunduğunu aktaran Ömer, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu şebekeleriyle mücadelede faaliyet gösteren uluslararası örgütlerle çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Avrupa Birliğin'i, kalkınma projeleri, sınırların kontrolü ve suçluların yakalanması konusunda destek vermeye çağıran Ömer, "İnsan kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadelenin gerçek yolu, Afrika'daki yoksul ülkelerin kalkınma projelerine destek vermek ve eğitimi iyileştirmekle birlikte işsizlikle mücadeledir." değerlendirmesinde bulundu. - İnsan kaçakçılığıyla mücadele için yasa çalışması İnsan kaçakçılığıyla mücadele için mevcut yasaların yetersiz kaldığından dolayı yeni yasa taslağının hazırlanması için Adalet Bakanlığı'nda bir komitenin oluşturulduğunu belirten Ömer, yasa dışı göçle mücadeleye ilişkin mevcut yasanın ceza değil, idari olduğunu dolayısıyla yeni yasanın çıkması halinde hem yasa dışı göçle hem de insan ticaretiyle mücadeleye önemli katkı sunacağını söyledi.