Sudan'daki mülteci çocuklar imkansızlıklara meydan okuyor

Bisikletiyle güzel vakit geçirdiğini belirten Talha, “Bisikletim biraz boyumu aşıyor. O yüzden fazla süremiyorum. Bir sene sonra daha rahat kullanabilirim. Kamptaki arkadaşlarımın bisikleti yok. Bazen onların da bisikletimi sürmesine izin veriyorum. Birlikte eğleniyoruz, güzel anlar yaşıyoruz. İnşallah bütün arkadaşlarım bir gün hayal ettikleri bisikletlerine kavuşur.” dedi.

Yaklaşık 15 bin kişinin yaşamını sürdürdüğü Um-Gargur mülteci kampında sadece 5-6 bisiklet bulunuyor.

Minik arabasını kimseyle paylaşmak istemeyen Ebubekir, büyüdüğünde gerçek bir araba sahibi olmayı hayal ettiğini söyledi.

AA muhabirinin Um-Gargur mülteci kampında konuştuğu çocuklardan Eritreli 6 yaşındaki Muhammed Ebubekir, tüm vaktini babasıyla sac ve mavi şişe kapaklarından yaptığı oyuncak arabayla oynayarak geçiriyor.

Um-Gargur ve Medeni mülteci kamplarındaki çocuklar, kullanılmış araba lastikleriyle oynuyor ve kendi oyuncaklarını yaparak tüm imkansızlıklara rağmen mutlu görünüyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, Sudan, 3 milyondan fazla Eritreli ve Etiyopyalı mülteciye ev sahipliği yapıyor.

HARTUM (AA) - ABDULLAH ULUYURT - Açlık, kuraklık ve siyasi nedenlerle ülkelerini terk ederek Sudan'a sığınan mültecilerin büyük bir kısmını çocuklar oluşturuyor.

Kampta farklı oyunlar oynadıklarını, araba lastiği çevirmenin çok zevkli olduğunu anlatan Talha, top bulduklarında da futbol oynadıklarını kaydetti.

Talha, birbirlerine her konuda yardım ettiklerini, güzel arkadaşlıklar kurduklarını sözlerine ekledi.

- “Eşekler geçim kaynağımız”

10 binden fazla kişinin yaşadığı Medeni mülteci kampındaki çocuklar ise okulların yaz tatiline girmesiyle ailelerine yardım etmeye başladı.

Eşek arabalarıyla su satan ya da yük taşıyan çocuklar, hem eğleniyor hem harçlıklarını kazanıyor.

14 yaşındaki Etiyopyalı Ugas Tahir, eşek arabasıyla kamp içinde su sattığını belirterek, “Okullar tatile girdiğinde eşek arabasıyla su satmaya başladım. 6-7 kilometre uzaklıktaki büyük kuyulardan su dolduruyorum ve kamp alanına getiriyorum. Buradaki insanlara satıyorum. Tatilimi bu şekilde değerlendiriyorum.” diye konuştu.

Eşeklerin kendileri için geçim kaynağı olduğunu vurgulayan Tahir, işten artan kalan vakitte eşek yarışı yaptıklarını, bu şekilde eğlenerek tatillerini geçirdiklerini anlattı.

15 yaşındaki Ebu Asım Salih de “Şehirden gelenlerin yükleri oluyor. Onları karşılayıp kamp içinde gidecekleri yere taşıyorum. Bazen de ihtiyarların yükünü taşıyorum. Az da olsa para kazanıyorum. İnşallah gelecekte her şey daha iyi olacak.” dedi.

Büyüdüğünde doktor olmak istediğini söyleyen Salih, yoksulları ücretsiz muayene edeceğini söyledi.

