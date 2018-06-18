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Sudan'daki mülteci çocuklar imkansızlıklara meydan okuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 10:35 | Son Güncelleme

Sudan'a sığınan 3 milyon mültecinin büyük bir kısmını çocuklar oluşturuyor - Um-Gargur mülteci kampındaki çocuklar, kendi oyuncaklarını yapıyor - Medeni mülteci kampındaki çocuklar ise eşek arabaları ile su satarak ya da yük taşıyarak hem eğleniyor hem harçlıklarını kazanıyor

HARTUM (AA) - ABDULLAH ULUYURT - Açlık, kuraklık ve siyasi nedenlerle ülkelerini terk ederek Sudan'a sığınan mültecilerin büyük bir kısmını çocuklar oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, Sudan, 3 milyondan fazla Eritreli ve Etiyopyalı mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Um-Gargur ve Medeni mülteci kamplarındaki çocuklar, kullanılmış araba lastikleriyle oynuyor ve kendi oyuncaklarını yaparak tüm imkansızlıklara rağmen mutlu görünüyor.

AA muhabirinin Um-Gargur mülteci kampında konuştuğu çocuklardan Eritreli 6 yaşındaki Muhammed Ebubekir, tüm vaktini babasıyla sac ve mavi şişe kapaklarından yaptığı oyuncak arabayla oynayarak geçiriyor.

Minik arabasını kimseyle paylaşmak istemeyen Ebubekir, büyüdüğünde gerçek bir araba sahibi olmayı hayal ettiğini söyledi.

Yaklaşık 15 bin kişinin yaşamını sürdürdüğü Um-Gargur mülteci kampında sadece 5-6 bisiklet bulunuyor.

10 yaşındaki Abdullah Ebu Talha, bisikleti olan şanslı çocuklardan.

Bisikletiyle güzel vakit geçirdiğini belirten Talha, “Bisikletim biraz boyumu aşıyor. O yüzden fazla süremiyorum. Bir sene sonra daha rahat kullanabilirim. Kamptaki arkadaşlarımın bisikleti yok. Bazen onların da bisikletimi sürmesine izin veriyorum. Birlikte eğleniyoruz, güzel anlar yaşıyoruz. İnşallah bütün arkadaşlarım bir gün hayal ettikleri bisikletlerine kavuşur.” dedi.

Kampta farklı oyunlar oynadıklarını, araba lastiği çevirmenin çok zevkli olduğunu anlatan Talha, top bulduklarında da futbol oynadıklarını kaydetti.

Talha, birbirlerine her konuda yardım ettiklerini, güzel arkadaşlıklar kurduklarını sözlerine ekledi.

- “Eşekler geçim kaynağımız”

10 binden fazla kişinin yaşadığı Medeni mülteci kampındaki çocuklar ise okulların yaz tatiline girmesiyle ailelerine yardım etmeye başladı.

Eşek arabalarıyla su satan ya da yük taşıyan çocuklar, hem eğleniyor hem harçlıklarını kazanıyor.

14 yaşındaki Etiyopyalı Ugas Tahir, eşek arabasıyla kamp içinde su sattığını belirterek, “Okullar tatile girdiğinde eşek arabasıyla su satmaya başladım. 6-7 kilometre uzaklıktaki büyük kuyulardan su dolduruyorum ve kamp alanına getiriyorum. Buradaki insanlara satıyorum. Tatilimi bu şekilde değerlendiriyorum.” diye konuştu.

Eşeklerin kendileri için geçim kaynağı olduğunu vurgulayan Tahir, işten artan kalan vakitte eşek yarışı yaptıklarını, bu şekilde eğlenerek tatillerini geçirdiklerini anlattı.

15 yaşındaki Ebu Asım Salih de “Şehirden gelenlerin yükleri oluyor. Onları karşılayıp kamp içinde gidecekleri yere taşıyorum. Bazen de ihtiyarların yükünü taşıyorum. Az da olsa para kazanıyorum. İnşallah gelecekte her şey daha iyi olacak.” dedi.

Büyüdüğünde doktor olmak istediğini söyleyen Salih, yoksulları ücretsiz muayene edeceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk mülteci kampı Sudan

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