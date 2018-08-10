Sudan'daki trafik kazasında 11 hacı adayı öldü

Sudan'da hacı adaylarını taşıyan otobüsün, yük kamyonuyla çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.
Sudan'da yayın yapan Eş-Şuruk TV'nin haberine göre, deniz yoluyla kutsal topraklara gidecek hacı adaylarını taşıyan otobüsün, Sevakin Adası'na doğru yola çıktığı ve Atbara kenti yakınlarında yük kamyonuyla çarpıştığı belirtildi.
Olay yerinde 11 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Sudanlı yetkililer, yaralı hacı adaylarının da Atbara şehrindeki hastanelere kaldırıldığını kaydetti.
Yetkililer, kazada yaralananlara ilişkin net sayı vermedi.
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