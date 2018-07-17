Sudan'daki Türkoloji bölümü mezunları diplomalarını aldı

Sudan Kuran-ı Kerim Üniversitesi Diller Fakültesi Kız Türkoloji Bölümünden 11 öğrenci mezun oldu.

Hartum’daki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) gerçekleşen mezuniyet törenine, Türk kurum temsilcilerinin yanı sıra Sudanlı üniversite yetkilileri yoğun ilgi gösterdi.

Programda, mezun olan öğrencilerin Türkçe müzik dinletisi büyük beğeni toplarken, misafirlere Türk kültürü ve tarihi hakkında bilgiler verildi.

Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, programda yaptığı konuşmada, eğitim alanında Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkilerin arttığını ifade ederek, “Geçtiğimiz yıl Sudanlı 73 öğrenciye Türkiye bursu vermiştik. 2018'de bu sayı lisans ve lisansüstü programlarında 150'yi geçecek." dedi.

Türkiye ve Sudan’ın birbirini seven iki devlet olduğunu dile getiren Neziroğlu, ikili ilişkilere Türkoloji Bölümü öğrencilerinin de büyük katkı vereceğini kaydetti.

Diller Fakültesi Dekanı Vakıallah Gasm El-Sid de ayrı bir öneme sahip Türkoloji Bölümünden üçüncü kez mezun verdiklerini belirterek, bölümü bitiren öğrencilerin iyi yerlere geleceklerine inandıklarını söyledi.