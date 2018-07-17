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Sudan'daki Türkoloji bölümü mezunları diplomalarını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 23:51 | Son Güncelleme

Kuran-ı Kerim Üniversitesi Diller Fakültesi Kız Türkoloji Bölümünden 11 öğrenci mezun oldu - Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu: - "Geçtiğimiz yıl Sudanlı 73 öğrenciye Türkiye bursu vermiştik. 2018'de bu sayı lisans ve lisansüstü programlarında 150'yi geçecek" - Kız Türkoloji Bölümünü birincilikle bitiren Reva Muhammed İsmail: - "4 yıl boyunca Türklerin tarihini ve kültürlerini öğrendik. Türk şairlerin şiirlerini okurken derin düşüncelere daldık"

Sudan Kuran-ı Kerim Üniversitesi Diller Fakültesi Kız Türkoloji Bölümünden 11 öğrenci mezun oldu.

Hartum’daki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) gerçekleşen mezuniyet törenine, Türk kurum temsilcilerinin yanı sıra Sudanlı üniversite yetkilileri yoğun ilgi gösterdi.

Programda, mezun olan öğrencilerin Türkçe müzik dinletisi büyük beğeni toplarken, misafirlere Türk kültürü ve tarihi hakkında bilgiler verildi.

Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, programda yaptığı konuşmada, eğitim alanında Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkilerin arttığını ifade ederek, “Geçtiğimiz yıl Sudanlı 73 öğrenciye Türkiye bursu vermiştik. 2018'de bu sayı lisans ve lisansüstü programlarında 150'yi geçecek." dedi.

Türkiye ve Sudan’ın birbirini seven iki devlet olduğunu dile getiren Neziroğlu, ikili ilişkilere Türkoloji Bölümü öğrencilerinin de büyük katkı vereceğini kaydetti.

Diller Fakültesi Dekanı Vakıallah Gasm El-Sid de ayrı bir öneme sahip Türkoloji Bölümünden üçüncü kez mezun verdiklerini belirterek, bölümü bitiren öğrencilerin iyi yerlere geleceklerine inandıklarını söyledi.

Mezuniyet töreni, öğrencilere diplomalarının verilmesiyle sona erdi.

- “Çok çalıştık ve başarıyla mezun olduk”

Kız Türkoloji Bölümünü birincilikle bitiren Reva Muhammed İsmail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite hayatının çok çabuk geçtiğini dile getirdi.

İsmail, “Diplomalarımızı almak için büyük çaba sarf ettik. Çok çalıştık ve başarıyla mezun olduk. 4 yıl boyunca Türklerin tarihini ve kültürlerini öğrendik. Türk şairlerin şiirlerini okurken derin düşüncelere daldık. Biz, Türkiye’yi ve Türkleri çok seviyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Sudan Mezuniyet

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