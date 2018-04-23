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Sudan'dan "ABD ile diyaloğa hazırız" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 22:33 | Son Güncelleme

Sudan'dan "ABD ile diyaloğa hazırız" mesajı

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, "Sudan, ekonomik yaptırımların kaldırılmasının ardından ABD ile dostane ilişkiler kurma noktasında diyaloğa her zaman hazırdır." dedi.

ABD'nin Hartum Askeri Ataşesi Yarbay Adam Cosdish'i makamında kabul eden Avf, görüşmede, ABD ile Sudan ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

ABD ile diyaloğa hazır olduklarını belirterek, iki ülkenin karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Avad bin Avf, "Ortak çıkarları koruyarak, uluslararası barış ve güvenlik çıkarları içerisinde iş birliği yapmalıyız. Sudan, ekonomik yaptırımların kaldırılmasının ardından ABD ile dostane ilişkiler kurma noktasında diyaloğa her zaman hazırdır." diye konuştu.

Avf, Sudan devletinin ABD yönetimi ile diyalog görüşmelerinin ikinci aşamasını başlatmaya ve ilişkileri ilerletmeye hazır olduğunu da ifade etti.

ABD, 2017'nin Ekim ayında Sudan'a 20 yıl boyunca uyguladığı ekonomik yaptırımları, 16 ay süren diplomatik görüşmelerin ardından kaldırmıştı.

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ABD Hartum Askeri Ataşesi Yarbay Adam Cosdish Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf

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