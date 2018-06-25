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Sudan'dan Erdoğan'a tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 06:09 | Son Güncelleme

İktidardaki Ulusal Kongre Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti

HARTUM (AA) - Sudan'da iktidardaki Ulusal Kongre Partisi, seçimlerdeki başarısından ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türk halkının AK Parti'ye ve müttefiklerine göstermiş olduğu güven, Eroğan ve partisinin politikalarının desteklendiğinin göstergesidir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Türk halkının, demokrasi ve kalkınma yolunda önemli bir adım olan seçimlerdeki başarısı kutlanırken Erdoğan'ın İslam ümmetini ilgilendiren meselelerdeki tavrı da övüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Sudan Ulusal Kongre Partisi

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