Sudan'dan Erdoğan'a tebrik

HARTUM (AA) - Sudan'da iktidardaki Ulusal Kongre Partisi, seçimlerdeki başarısından ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.
Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türk halkının AK Parti'ye ve müttefiklerine göstermiş olduğu güven, Eroğan ve partisinin politikalarının desteklendiğinin göstergesidir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada Türk halkının, demokrasi ve kalkınma yolunda önemli bir adım olan seçimlerdeki başarısı kutlanırken Erdoğan'ın İslam ümmetini ilgilendiren meselelerdeki tavrı da övüldü.
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