HARTUM (AA) - Sudan Dışişleri Bakanlığı, Darfur bölgesinde görev yapan Birleşmiş Milletler-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücü'nün (UNAMID) 2020'de misyonunu tamamlaması için bütün kolaylıkların sağlandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2015 yılında Sudan, Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan anlaşmaya göre UNAMID'in Darfur bölgesindeki misyonunun 2020'de tamamlanacağı hatırlatıldı.
Sudan'ın Darfur'daki iç karışıklığın önüne geçmek için yoğun çaba sarf ettiği vurgulanan açıklamada, UNAMID'in çalışmalarının kolaylaştırıldığı belirtildi.
UNAMID ile iş birliğinin devam edeceği belirtilen açıklamada, "UNAMID'in 2020 yılında bölgedeki misyonunu tamamlaması için bütün kolaylıklar sağlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde Adalet ve Eşitlik Hareketi, Sudan Kurtuluş Hareketi ve Sudan Halk Kurtuluş Ordusu hareketlerini bünyesinde barındıran Devrim Cephesi, 2003 yılından bu yana hükümete karşı savaşıyor.
BM'ye göre bölgedeki çatışmalarda 300 bin insan hayatını kaybetti.
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