Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, ülkesinin askeri birliklerinin, Yemen'deki "Kararlılık Fırtınası" operasyonunda yer almaya devam edeceğini belirtti.
Sudan Cumhurbaşkanı Beşir, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Muhammed Abdullah el-Ayiş'i başkent Hartum'da kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı yetkililerinden alınan bilgiye göre Beşir, görüşmede, ekonomi ve hükümetin ülkedeki karışıklıklara çözüm çabaları başta olmak üzere Sudan'daki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.
Beşir, ülkesinin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi durumun, Sudan'ı, Yemen'de meşruiyetin yeniden sağlanmasındaki Arap rolünden vazgeçirmeyeceğini belirterek, birliklerinin "Kararlılık Fırtınası" operasyonunda kalmaya devam edeceğini kaydetti.
Sudan Savunma Bakanlığı mayıs ayının başında, "Birliklerinin, Yemen'deki çatışmaların içinde yer almasının artı ve eksilerini değerlendirdiğini" açıklamıştı.
Son zamanlarda, Sudanlı bazı siyasi parti ve milletvekilleri, Yemen'deki Sudan birliklerinin geri çekilmesi çağrısında bulunmuştu.
Ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya olan Sudan'da cari yıl için tahmini bütçe açığının, 4,11 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Bu rakam, GSYİH'nın yüzde 2,4'üne tekabül ediyor.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'te başlatılan "Kararlılık Fırtınası" operasyonu kapsamında meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.
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