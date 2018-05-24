Son zamanlarda, Sudanlı bazı siyasi parti ve milletvekilleri, Yemen'deki Sudan birliklerinin geri çekilmesi çağrısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı yetkililerinden alınan bilgiye göre Beşir, görüşmede, ekonomi ve hükümetin ülkedeki karışıklıklara çözüm çabaları başta olmak üzere Sudan'daki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya olan Sudan'da cari yıl için tahmini bütçe açığının, 4,11 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Bu rakam, GSYİH'nın yüzde 2,4'üne tekabül ediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'te başlatılan "Kararlılık Fırtınası" operasyonu kapsamında meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

