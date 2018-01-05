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Sudan'ın Eritre ile sınırı kapattığı iddiaları

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 22:30 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Kassala Valisi Cima: - "Sınırın kapatıldığı yönünde çıkan haberler asılsızdır, gerçekle bir ilişkisi bulunmamaktadır. Hükümet ya da valilik, Eritre ile sınırın kapatılması şeklinde bir talimat vermedi"

HARTUM (AA) - Sudan'ın doğu sınırındaki Kassala eyaletinin Valisi Adem Cima, Eritre ile sınır kapısının kapatıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya konuşan Cima, Sudan yönetiminin, Eritre ile sınırı kapattığı ve Mısır askerleri ile Darfur'dan silahlı grupların Eritre sınırında bulunduğu şeklinde yerel medyada çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

"Sınırın kapatıldığı yönünde çıkan haberler asılsızdır, gerçekle bir ilişkisi bulunmamaktadır. Hükümet ya da valilik, Eritre ile sınırın kapatılması şeklinde bir talimat vermedi." diyen Cima, Kassala'ya gelen güçlerin, halkın elindeki silahların toplatılması ile insan ve silah kaçakçılığı kapsamında çıkan özel devlet başkanlığı kararı doğrultusunda orada olduğunu belirtti.

Cima, Eritre'deki emniyet güçleriyle ilişkilerinin devam ettiğini vurguladı.

Kassala eyaleti, Sudan'ın doğusunda, Eritre sınırında yer alıyor. Darfur'daki silahlı gruplar önceki yıllarda Eritre'de bulunuyordu.

Sudan'ın doğu sınırında insan ticareti, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan çeteler faaliyet gösteriyor.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in 31 Aralık'ta çıkardığı kararname ile Kuzey Kordofan ve Kassala eyaletlerinde 6 ay süreliğine olağanüstü hal ilan edilmişti.

Olağanüstü hal kararının iki vilayetteki ruhsatsız silahları toplama faaliyetlerinin tamamlanması amacıyla ilan edildiği kaydedilmişti.

(AA)

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