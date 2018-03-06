HABER

Sudan'ın Kahire Büyükelçisi görevine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 03:53 | Son Güncelleme

Büyükelçi Abdulhalim, yaklaşık iki ay aradan sonra tekrar görevine başlamak üzere başkent Kahire'ye geldi

KAHİRE (AA) - Sudan'ın Kahire Büyükelçisi Abdulmahmud Abdulhalim'in yaklaşık iki ay aradan sonra yeniden görevine başlamak üzere Kahire'ye geldiği belirtildi.

Uluslararası Kahire Havaalanı'ndan yetkililerden alınan bilgiye göre, Mısır Havayollarına ait bir uçakla başkente gelen Abdulhalim'i büyükelçilikten yetkililer karşıladı.

Mısır ile Sudan, Kızıldeniz sahilindeki "Halayib Üçgeni" olarak bilinen tartışmalı sınır bölgesi için karşı karşıya gelmiş, bunun üzerine Sudan yönetimi Kahire Büyükelçisi'ni "istişare" amacıyla 5 Ocak günü geri çağırdığını duyurmuştu.

Ocak ayı sonunda 30. Afrika Birliği Zirvesi çerçevesinde Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir araya gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, iki ülke arasındaki engellerin aşılması için ortak bakanlar komitesi kurulması konusunda mutabakata varmıştı.

Mısır ve Sudan Ortak Bakanlar Komitesi şubat ayında Kahire’de bir araya gelerek diyalog çalışmalarının ilk adımını atmıştı.

Cani babadan insanlık dışı işkence!Cani babadan insanlık dışı işkence!
Afrin'nde Raco'nun merkezine ulaşıldıAfrin'nde Raco'nun merkezine ulaşıldı
Beyaz Show bu akşam iptal! Sebebi...Beyaz Show bu akşam iptal! Sebebi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mısır Sudan

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...

Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda zikir görüntüleri! Yolcular şoke oldu

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda zikir görüntüleri! Yolcular şoke oldu

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? İşte adaya veda eden isim

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? İşte adaya veda eden isim

Almanyalı Türkler Merkel'i Erdoğan'dan çok seviyor

Almanyalı Türkler Merkel'i Erdoğan'dan çok seviyor

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ahmet Hakan'dan Ahmet Keser'e: Salak Akit'çi! Salak herif...

Ahmet Hakan'dan Ahmet Keser'e: Salak Akit'çi! Salak herif...

Islak battaniye altındaki 40 terörist İHA'lardan kaçamadı

Islak battaniye altındaki 40 terörist İHA'lardan kaçamadı

PKK'nın 30 yıllık hayali suya düştü

PKK'nın 30 yıllık hayali suya düştü

Kulislerde dolaşan erken seçim ve Afrin iddiası Ankara'yı hareketlendirdi

Kulislerde dolaşan erken seçim ve Afrin iddiası Ankara'yı hareketlendirdi

İzmir'de 32 dakika cinayeti!

İzmir'de 32 dakika cinayeti!

İstinat duvarları faciaya davetiye çıkarıyor: 1 haftada 3 ilde 5 duvar çöktü

İstinat duvarları faciaya davetiye çıkarıyor: 1 haftada 3 ilde 5 duvar çöktü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.