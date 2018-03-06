Sudan'ın Kahire Büyükelçisi görevine döndü

KAHİRE (AA) - Sudan'ın Kahire Büyükelçisi Abdulmahmud Abdulhalim'in yaklaşık iki ay aradan sonra yeniden görevine başlamak üzere Kahire'ye geldiği belirtildi.
Uluslararası Kahire Havaalanı'ndan yetkililerden alınan bilgiye göre, Mısır Havayollarına ait bir uçakla başkente gelen Abdulhalim'i büyükelçilikten yetkililer karşıladı.
Mısır ile Sudan, Kızıldeniz sahilindeki "Halayib Üçgeni" olarak bilinen tartışmalı sınır bölgesi için karşı karşıya gelmiş, bunun üzerine Sudan yönetimi Kahire Büyükelçisi'ni "istişare" amacıyla 5 Ocak günü geri çağırdığını duyurmuştu.
Ocak ayı sonunda 30. Afrika Birliği Zirvesi çerçevesinde Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir araya gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, iki ülke arasındaki engellerin aşılması için ortak bakanlar komitesi kurulması konusunda mutabakata varmıştı.
Mısır ve Sudan Ortak Bakanlar Komitesi şubat ayında Kahire’de bir araya gelerek diyalog çalışmalarının ilk adımını atmıştı.
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