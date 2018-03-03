Sudan'ın Kahire Büyükelçisi görevine dönüyor

HARTUM (AA) - Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kureybullah el-Hadar, Sudan’ın Kahire Büyükelçisi'nin 5 Mart Pazartesi günü Mısır’a döneceğini bildirdi.

Sudan basınında yer alan haberlere göre, Hadar, Büyükelçi'nin görevine dönmesinin Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’in talimatı olduğunu söyledi.

Yaklaşık iki ayın ardından Kahire Büyükelçisi'nin Mısır’a döneceğini dile getiren Hadar, Büyükelçi Abdülmahmud Abdülhalim’in pazartesi günü görevine başlayacağını ifade etti.

Mısır ile Sudan, Kızıldeniz sahilindeki "Halayib Üçgeni" olarak bilinen tartışmalı sınır bölgesi için karşı karşıya gelmiş, bunun üzerine Sudan yönetimi Kahire büyükelçisini "istişare" amacıyla 5 Ocak günü geri çağırdığını duyurmuştu.

Ocak ayı sonunda 30. Afrika Birliği Zirvesi çerçevesinde Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir araya gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, iki ülke arasındaki engellerin aşılması için ortak bakanlar komitesi kurulması konusunda mutabakata varmıştı.

Mısır ve Sudan Ortak Bakanlar Komitesi şubat ayında Kahire’de bir araya gelerek diyalog çalışmalarının ilk adımını atmıştı.