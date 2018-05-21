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"Sudan'ın Türkiye ile güçlü bir ilişkisi var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 20:48 | Son Güncelleme

Sudan Başbakanı Bekri Hasan Salih: - "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemize gerçekleştirdiği ziyarette birçok alanda imzalar atıldı. Yapılan ticari, kültürel ve ekonomik anlaşmalar, iki ülkenin iş birliğini güçlendirdi"

Sudan Başbakanı Bekri Hasan Salih, Sudan ve Türkiye arasında yapılan anlaşmaların iki ülke ilişkilerini güçlendirdiğini belirtti.

Sudan Haber Ajansının (SUNA) haberine göre, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul eden Salih, son dönemde gelişen Türkiye-Sudan ilişkilerinden övgüyle bahsetti.

Salih, "Sudan'ın Türkiye ile güçlü bir ilişkisi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemize gerçekleştirdiği ziyarette birçok alanda imzalar atıldı. Yapılan ticari, kültürel ve ekonomik anlaşmalar, iki ülkenin iş birliğini güçlendirdi." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Neziroğlu ise Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in, 18 Mayıs'taki İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Kudüs Zirvesi için İstanbul'a gittiğini ve iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeler yaptığını hatırlattı.

Türkiye'nin Sudan ilişkilerine büyük önem verdiğini aktaran Neziroğlu, "Karşılıklı ziyaretler yoluyla iki ülke arasındaki bağ daha çok artacaktır. Bu yıl içerisinde iki ülke arasındaki Siyasi İstişare Komitesi toplanacak. Bu toplantının ekonomi ve ticari ilişkilerine büyük katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık 2017'de Türk iş adamlarıyla birlikte Sudan'ı ziyaret etmiş ve iki ülke arasında ticari, ekonomik ve kültürel alanda 12 anlaşma imzalanmıştı.

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Sudan Türkiye

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