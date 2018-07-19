Sudanlı muhalif Mehdi'nin Mısır'a alınmaması

HARTUM (AA) - Sudan'da muhalefetteki Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Abdurrahman es-Sadık el-Mehdi, Mısır'a alınmama sebebinin, Almanya'nın başkenti Berlin'deki toplantıya katılması olduğunu söyledi.
Rusya Bugün televizyonuna konuşan Mehdi, Mısırlı bir yetkilinin kendisinden Berlin'deki Sudan muhalefeti toplantısına katılmamasını istediğini ancak bunu kabul etmediğini ve "ceza" olarak Mısır'a alınmadığını belirtti.
Mehdi ülkesinin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesinde Yemen'deki savaşa müdahil olmasına ilişkin "büyük bir hata" nitelemesinde bulundu.
Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı'na da değinen Mehdi, Sudan'ın, en büyük su üreticisi Etiyopya ile en büyük su tüketicisi Mısır'a komşu olduğunu ve bu nedenle tarafsız olması gerektiğini kaydetti.
Berlin'de Alman hükümeti ile Sudan muhalefeti arasında yapılan toplantılara katılan Mehdi'nin, temmuz ayı başında Mısır'a girişine izin verilmemişti.
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