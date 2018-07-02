Sudanlı muhalif siyasetçi Mehdi'nin Mısır'a alınmaması tartışmalara yol açtı

HARTUM (AA) - Mısır makamlarının, Sudan'da muhalefetteki Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Abdurrahman es-Sadık el-Mehdi'nin ülkeye girişine izin vermemesi Sudan'da tepkilere yol açtı.
Milli Ümmet Partisinden yapılan yazılı açıklamada, "Mısır makamları Mehdi'nin cumartesi günü Almanya'nın başkenti Berlin'den dönüşü sırasında ülkeye girişine izin vermedi." denildi.
Sudan'da iktidardaki Ulusal Kongre Partisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Mehdi'nin Mısır'a girişine izin verilmemesini "Sudan'ın Mısır'a karşı tutumuyla olumlu ve tutarlı" ifadesi kullanıldı.
Muhalif "Nida Sudan" ittifakı ise söz konusu olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Mısır makamlarının Sudan rejiminin baskısına tepki olarak Mehdi'nin girişine izin vermemesi, iki halk arasındaki ilişkilere zarar verecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada ayrıca, iki halk arasındaki ezeli ilişkileri zayıflatmaya çalışanlara hizmet eden bu pozisyonun gözden geçirilmesi talebinde bulunuldu.
Sudan Halk Kongresi Partisi önde gelen isimlerinden Kemal Ömer de Mehdi'nin Mısır'a alınmamasını "haksız bir karar" olarak değerlendirerek, "Sudan'daki krizin üstesinden gelmek için Mehdi'nin yumuşak siyasi bir çözüm çizgisi izlediği biliniyor. Engelleme adımı Sudan ve Mısır arasındaki istihbarat işbirliğinin tehlikeli bir göstergesidir. İki ülke arasındaki ezeli ilişkiyi olumsuz etkiler." dedi.
Mısır'ın Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ile son zamanlarda aralarının düzelmesinin ardından Mısır'ın Mehdi'ye karşı bu adımı atması Beşir ile ilişkilerin daha da güçleneceği yönünde yorumlandı.
Mehdi, Mısır'ın "Almanya'nın başkenti Berlin'de Alman hükümeti ile Sudan muhalefeti arasında yapılacak toplantılara" katılmaması talebini reddetmişti.
Mısır'a girişine izin verilmeyen Mehdi'nin yaklaşık 10 saat Kahire Uluslararası Havalimanı'nda bekletildikten sonra İngiltere'nin başkenti Londra'ya gittiği kaydedildi.
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