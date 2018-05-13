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Sudanlı okçular sertifikalarını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 20:16 | Son Güncelleme

Sudanlı okçular sertifikalarını aldı

HARTUM (AA) - Sudan'da okçuluk kursunu başarıyla tamamlayan 40 kursiyer sertifikalarını aldı.

Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde düzenlenen kursu bitiren 40 Sudanlıya sertifikaları, başkent Hartum'daki Afrika Teknoloji Merkezi binasında gerçekleştirilen programla verildi.

YEE Hartum Müdür Vekili Fahri Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 ülkede okçuluk kursunun yapıldığını belirtti.

Yılmaz, “Hartum’da üç ay süren okçuluk kursumuz sona erdi. Sudanlıların okçuluğa karşı ilgisi bizleri çok memnun etti. Hepsi kursu başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı." diye konuştu.

Kurs kapsamındaki yarışmada kız ve erkek gruplarının birincilerinin "Türkiye" ödülü almaya hak kazandığını kaydeden Yılmaz, okçuluğun milli ve manevi değerleri olduğunu söyledi.

Yılmaz, amaçlarının Sudan'a okçuluk alanında yeni sporcular kazandırmak olduğunu vurguladı.

- "Okçuluğu çok sevdim"

Kursiyerlerden Rüveyda Hasan, daha önce okçuluk alanında deneyiminin olmadığını kaydederek, “Böyle güzel bir fırsat bulduğum için çok mutluyum. Okçuluğun ne olduğunu öğrenmiş oldum ve çok sevdim.” ifadelerini kullandı.

Eğitmen Ahmed Abdurrahman Beşir ise Türkiye’de gördüğü eğitimde öğrendiklerini Sudanlılarla paylaştığını anlatarak, kursun çok verimli tamamlandığını dile getirdi.

Bu arada, "Türkiye" yarışmasında başarılı olan iki öğrencinin İstanbul'da okçuluk eğitimi almaya hak kazandığı bildirildi.

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okçuluk Sudan

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