HABER

Sudanlı yetkililerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 04:46 | Son Güncelleme

Sudan Halk Kongresi Partisi heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 24 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik mesajını iletmek amacıyla Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'na ziyarette bulundu

HARTUM (AA) - Sudan Halk Kongresi Partisinden bir heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 24 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik mesajını iletmek amacıyla Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nu ziyaret etti.

Sudan haber ajansı SUNA'ya göre, partinin Genel Sekreter Vekili Süreyya Yusuf başkanlığındaki heyet, Büyükelçi Neziroğlu ile görüştü.

Partinin Siyasi Sekreteri El-Emin Abdurrazık, Genel Sekreteri Ali el-Hac ve diğer üyelerin, tebriklerini Neziroğlu'na ilettikleri belirtildi.

Seçimlerde kazanılan başarının, Türk halkının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi olduğunu vurgulayan Abdurrazık, Sudan olarak Türkiye ile ilişkileri geliştirmek ve iş birliğini artırmak istediklerini kaydetti.

PARTNERTarantula istedi kertenkele buldu!Tarantula istedi kertenkele buldu!
Fatih'te cami bahçesinde erkek cesedi bulunduFatih'te cami bahçesinde erkek cesedi bulundu
Gazzeli ressamın Erdoğan sevinciGazzeli ressamın Erdoğan sevinci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri Büyükelçi İrfan Neziroğlu Sudan Sudan Halk Kongresi Partisi tebrik Türkiye

En Çok Okunan Haberler

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

Vahşet! Kız kardeşinin cinsel ilişki videosu...

Vahşet! Kız kardeşinin cinsel ilişki videosu...

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Serap Paköz'ün kızı Ceren Ezgü dünyaevine girdi!

Serap Paköz'ün kızı Ceren Ezgü dünyaevine girdi!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Şok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

Şok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul için korkutan uyarı: Süper hücreli fırtına ve dolu geliyor

İstanbul için korkutan uyarı: Süper hücreli fırtına ve dolu geliyor

Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar! Alkol komasına giren Arnavut yolcu otoparkta bu halde bulundu!

Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar! Alkol komasına giren Arnavut yolcu otoparkta bu halde bulundu!

Kahramanmaraş'ta yurt dışı oyları sıralamayı değiştirdi! İYİ Parti'nin milletvekilliği CHP'ye geçti!

Kahramanmaraş'ta yurt dışı oyları sıralamayı değiştirdi! İYİ Parti'nin milletvekilliği CHP'ye geçti!

Ahmet Hakan'dan olay Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: İstifa edecek

Ahmet Hakan'dan olay Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: İstifa edecek

Muharrem İnce'den Zeki Müren'li paylaşım: Bu böyle yarım kalmayacak

Muharrem İnce'den Zeki Müren'li paylaşım: Bu böyle yarım kalmayacak

Skandal ortaya çıktı! Tacizci taksiciyi bakanlık korumuş

Skandal ortaya çıktı! Tacizci taksiciyi bakanlık korumuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.