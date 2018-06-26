Sudanlı yetkililerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

HARTUM (AA) - Sudan Halk Kongresi Partisinden bir heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 24 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik mesajını iletmek amacıyla Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nu ziyaret etti.
Sudan haber ajansı SUNA'ya göre, partinin Genel Sekreter Vekili Süreyya Yusuf başkanlığındaki heyet, Büyükelçi Neziroğlu ile görüştü.
Partinin Siyasi Sekreteri El-Emin Abdurrazık, Genel Sekreteri Ali el-Hac ve diğer üyelerin, tebriklerini Neziroğlu'na ilettikleri belirtildi.
Seçimlerde kazanılan başarının, Türk halkının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi olduğunu vurgulayan Abdurrazık, Sudan olarak Türkiye ile ilişkileri geliştirmek ve iş birliğini artırmak istediklerini kaydetti.
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