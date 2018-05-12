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Sudanlılar Nekbe'yi protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 23:58 | Son Güncelleme

Hartum'daki “Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne” destek gösterisinde Nekbe protesto edildi - Gösteriye Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim Sennusi de katıldı

Sudanlılar başkent Hartum'da Filistinlilerin Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek gösterisinde Nekbe protesto edildi.

Sudan Ulusal Meclisi Filistin Dostluk Konseyi tarafından Yeşil Alan Meydanı’nda düzenlenen gösteriye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim Sennusi, Kültür Bakanı Hasan Tayyip Bedevi, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Yüzlerce kişinin katıldığı gösteri, Filistinli üniversite öğrencilerin hazırladığı “Filistin Şehitleri” sergisinin açılışı ile başladı.

Burada konuşan Sennusi, İsrail'in Filistinlilere karşı sergilediği şiddeti eleştirerek Filistin meselesinin insanlığın meselesi olduğuna dikkati çekti.

Sennusi, "Yıllardır baskı, zulüm ve şiddet içerisinde hayatına devam eden Filistinli kardeşlerimiz asla boyun eğmediler. İsrail’in son günlerde uyguladığı şiddetin bir an önce durmasını bekliyoruz." dedi.

Sennusi, Filistinlilerin “Büyük Dönüş Yürüyüşü” sonunda muvaffak olacağına inandığını belirtti.

- “Türkiye her zaman bizim yanımızda”

Programa katılan Filistinli Ahmed Cebbar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Filistin davası için ciddi bir mücadele verdiğini söyledi.

Cebbar, "Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye halkı her daim Filistinlilerin yanında oldu. Sudan devletini de unutmamak gerekiyor. Onlar da yaptığımız bütün etkinliklere desteklerini verdiler. Filistinliler, bütün İslami toplumlardan dik duruş bekliyor." ifadelerini kullandı.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bugüne kadar aralarında gazetecilerin ve çocukların da olduğu 53 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, yaklaşık 8 bin Filistinli yaralandı.

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

- "Nekbe"

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.

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