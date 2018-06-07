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Sudanlılar Türk Kızılayının iftarında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 20:16 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı, Hartum'daki Yeşil Meydan'da iftar organizasyonu düzenledi

HARTUM (AA) - Türk Kızılayı, Sudan'da 2 bin Sudanlıya iftar verdi.

Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Hartum'daki Yeşil Meydan'da düzenlenen iftarda, Sudanlılar ile buluşmanın memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Hartum'da kültürel bir kaynaşma yaşadıklarını kaydeden Turunç, "2 bin Sudanlı ile birlikte güzel bir iftar organizasyonu gerçekleştirdik. Onlarla beraber olmanın, onlarla birlikte unutulmaz anlar yaşamanın hazzı içindeyiz." dedi.

Turunç, Türk Kızılayının 35 ülkede ramazan faaliyetinde bulunduğunu belirterek, bu ülkelerde 300 bine yakın gıda paketi dağıtıldığını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kızılay Sudan

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