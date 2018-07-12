Sudanlılar Türk kültürünü tanıttı

HARTUM (AA) - Sudan'ın Umdurman kentindeki Kuran-ı Kerim Üniversitesinde Türk Kültür Günü etkinliği gerçekleştirildi.
Üniversitenin sosyal etkinlik çadırında düzenlenen etkinliğe, üniversite yöneticileri, Türk kurum temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Diller Fakültesi Türkoloji Bölümü öğrencilerinin Türkçe şiir ve şarkılar seslendirdiği programda, 15 Temmuz darbe girişimini anlatan “Sudan’da 15 Temmuz” isimli tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.
Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği Müsteşarı Aytunç Menevşe, Türkoloji bölümünün Sudan'da yer almasının önemine değindi.
Menevşe, "İnanıyorum ki burada güzel işlere imza atılıyor. Yüzlerce Sudanlı öğrenci, üniversitede Türkçe öğreniyor. Gerçekleştirdikleri etkinlik, Sudanlı öğrencilerin Türkçenin yanı sıra Türk kültürünü de tanıdıklarının göstergesidir." dedi.
Diller Fakültesi Dekanı Vakıallah Gasm El-Sid de ayrı bir öneme sahip Türkoloji bölümünden 2 yıl önce ilk mezunları verdiklerini belirtti.
Program, Türkoloji bölümünde başarı gösteren öğrencilere diplomalarının verilmesiyle sona erdi.
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