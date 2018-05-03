Sufi Sinema Günleri başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Konya'da düzenlenen ve 3 gün sürecek Sufi Sinema Günleri'nde (Sufisin), tasavvufun işlendiği filmler izleyiciyle buluşturulacak ve uzmanlar tarafından tasavvufun sinemadaki yeri ele alınacak. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, Necmeddin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya Turizm Tanıtım ve Eğitim Vakfı, Uluslararası Mevlana Vakfı ve İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi işbirliğinde düzenlenen festival bugün Mevlana Kültür Merkezindeki açılış programıyla başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül, burada yaptığı konuşmada, sinemanın zengin diliyle tarihe tanıklık eden, toplumsal gerçekleri kuşaktan kuşağa aktaran bir sanat dalı olduğunu söyledi. Sinemanın kitleleri etkileme konusunda büyük bir potansiyel sahibi olduğunu belirten Gül, "Türk milleti olarak sinemayı, değerlerimizi, kültürümüzü ve ülkemizin sesini tüm dünyaya duyurmada etkin bir araç olarak kullanmanın farkına vardığımızı düşünüyorum. Bu farkındalığın en güzel örneklerinden biri de bugün başlayan Sufi Sinema Günleri'dir." dedi.

Gül, tasavvufun İslam'ın en özgün yorumlanış ve yaşayış biçimlerinden biri olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: "Tasavvuf Anadolu'nun kültürel ve dini mozaiğinin en önemli yapı taşlarından biridir. Tasavvufun sinema eserlerine konu edilmesi ve bu alanda yapılmış filmlerin sinema günleri kapsamında izleyiciyle buluşturulması, kültürümüz adına sevindirici bir gelişmedir. Sinema bir sanat dolu almasının yanı sıra, peşinden kitleleri sürükleyen, etkili bir iletişim, tanıtım ve eğitim aracıdır. Medeniyetimizin önemli alanlarından biri olan tasavvufun, sinema dili ve aracılığıyla anlatılması ve tanıtılması, daha geniş kitlelere, daha kısa ve etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlayacaktır." - "Yerli film izleme oranında Avrupa birincisiyiz" Bakanlık olarak genel sinema festivallerinin yanı sıra bu tür etkinliklerin sayısı ve niteliğinin de artmasını amaçladıklarını dile getiren Gül, "Bu tür etkinlikler, o alana özgü çalışmaların gelişmesini ve çoğalmasını doğrudan etkilemektedir. Türk sinema sektörü son yıllarda büyük bir gelişme kat etmiştir ve başarılarına devam etmektedir. Bakanlık olarak bizler de Türk film endüstrisini uluslararası alanda üst seviyeye çıkarmayı bir görev sayıyor ve sinema sanatının gelişmesine büyük önem veriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Gül, Bakanlığın sinema ve dizi sektörüne olan desteklerine ilişkin de şunları söyledi: "Sinema sektörüne ve bu alandaki festivallere olan desteğimiz önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. Türkiye'de sinema filmlerine Bakanlığımızca verilen destekler, son 15 yılda 36 kat artarak, 190 milyon doları aşmıştır. Ülkemizde 2002 yılında üretilen yerli film sayısı dokuzken, 2017 yılında bu sayı 148’e çıkmıştır. Yine yerli film izleyici sayısı 2002 yılında sadece 2 milyonken, 2017 yılında 40 milyonu aşmıştır. Son 6 yılda Türkiye yerli film izlenme oranında Avrupa birincisidir. Filmlerimizin yanı sıra dizilerimiz de büyük bir başarıya imza atmıştır. 140 ülkede Türk dizileri izlenmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinden sonra dizi piyasasında büyüklük olarak ikinci sıradayız. Türk dizileri büyük bir endüstri haline gelmiş olup, yıllık ihracat hacmi 350 milyon doları aşmıştır." Konya Valisi Yakup Canbolat da Anadolu'daki medeniyet birikimini ifade eden en değerli kavramlardan olan tasavvufun İslam'ın en özgün yorumlarından birini ortaya çıkardığını anlattı.