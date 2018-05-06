Sufi Sinema Günleri sona erdi

Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişlerinin 790. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl ilki gerçekleştirilen Sufi Sinema Günleri (Sufisin), Türk tasavvuf müziği konseriyle sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Konya'da düzenlenen ve 3 gün süren Sufi Sinema Günleri'nde, tasavvuf konusunun işlendiği filmler izleyiciyle buluşturuldu ve uzmanlar tarafından tasavvufun sinemadaki yeri çeşitli yönleriyle ele alındı.

Proje Koordinatörü İbrahim Dıvarcı, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen kapanış gecesinde yaptığı konuşmada, projenin hayata geçirilmesinde katkı sağlayan kuruluşlara teşekkür etti.

Bu tür organizasyonların çok büyük emek gerektirdiğini dile getiren Dıvarcı, "Bizim medeniyetimiz çınar diker. Bir çınar fidanını diken insan onun ağaç olduğunu göremez. Biz de bugün bir fidanı toprakla buluşturduk. Umut ediyoruz ki; Sufi Sinema Günleri de çınar gibi uzun ömürlü olur." dedi.

Dana sonra sanatçı Ahmet Özhan programı izlemeye gelen davetlilere Türk tasavvuf müziği konseri verdi.

Konserin ardından Sinema Yönetmeni Halit Refiğ'in eşi Gülper Refiğ, Yapımcı Derviş Zaim, Semra Sander, Filistinli Film Yapımcısı Ovidio Abdullatif Salazar ve sanatçı Ahmet Özhan'a katılımlarından dolayı plaket takdim edildi.

Programa, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ile çok sayıda davetli katıldı.

