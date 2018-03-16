Türk kültürünün farklı alanlarından birçok çalışmaya imza atmış, yüzlerce öğrenci yetiştirmiş ve Türkiye’yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmiş Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in hayatı belgesel oluyor. Proje Danışmanlığını İÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu ve Gülbün Mesara’nın yürüttüğü belgesel, İÜ İletişim Fakültesi Doktor Öğretim Üyeleri Mesut Aytekin, Onur Akyol ve Ümit Sarı tarafından çekilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ’Belgesel Film Yapım Desteği’ alan ’Uluğbeyler Süheyl Ünver’ isimli belgesel film projesinin yapımcılığını KOCAV Yayıncılık üstlendi. Yapılan açıklamada, hayatını Türk milletine adamış, çok yönlü bir ilim ve sanat insanı Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in hayatını gelecek nesillere aktarmak ve yaptığı çalışmaları anlatmak gayesiyle hazırlanacak olan 60 dakikalık ’Uluğbeyler Süheyl Ünver’ biyografik belgeseli 2018 yılında çekilecek.

Hekim, Ressam ve Tezhip Sanatçısı Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in hayatı belgesel oluyor. Uluğbeyler Süheyl Ünver Belgeseli’nde Türkiye’de tıp tarihi araştırmalarının temelleri; sanatçının geliştiren, hat, tezhip, minyatür ve mimarî eserlerin tespitinde ve tanıtılmasında olağanüstü gayret ve hizmetleri anlatılacak.

Süheyl Ünver’in Eşsiz Mirası “Uluğbeyler Süheyl Ünver” belgesel film projesine ilişkin açıklama yapan Proje Yürütücüsü Dr. Mesut Aytekin, çok yönlü kişiliği, üretkenliği, yardımseverliği ve bilgeliği ile Ord. Prof. Ünver’in bugünün modern dünyasında kaybolan gençliğimiz için bir rol model olduğunu vurgulayarak, “Konformizmin yaygınlaştığı, birlik ve beraberliğimizin azaldığı şu dönemde ortak değerlerimizde bir araya gelerek estetik üretimler yapabileceğimizin bir kanıtıdır. Süheyl Ünver. Sadece anlatarak değil ‘hal’ dili ile de birçok güzelliğe vesile olmuş, birçok defa vurguladığı gibi bu güzide millete, hizmet etmek için var gücü ile çalışmıştır. ‘Uluğbeyler Süheyl Ünver’ belgeseli bu yönüyle Türk toplumu için büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı. Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in Türk kültürü için eşsiz bir miras bıraktığını belirten Dr. Aytekin, “Ömrünü tıp, sanat ve kültür tarihimize adamış bir kültür adamı olan Süheyl Ünver, arkasında basılı eserlerinin dışında binlerce defter ve not bırakmıştır. Sayısını tam olarak bilemediğimiz bu eserlerden 1116 adet defteri ve 453 dosyası Süleymaniye Kütüphanesi’nde, geri kalan eserleri ve çalışmaları Ünver’in kızı Gülbün Mesara Hanım’ın arşivinde, 25 kadar mektup-defteri Uğur Derman arşivinde bulunmaktadır. Hocamız eserlerinin bir kısmını Türk Tarih Kurumuna, bir kısmını da İÜ İstanbul Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı, İÜ Cerrahpaşa Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı ve Bayezid Kütüphanesi’ne bağışlamıştır. Süheyl Ünver böylesine derin bir deryadır” şeklinde konuştu.

Binlerce proje arasından desteklenmeye hak kazandı

’Uluğbeyler Süheyl Ünver’ belgesel film projesi, Türkiye’de tek sinema fonu olarak animasyon, belgesel, kısa film ile senaryo ve diyalog yazım türlerindeki projelerin hayata geçirilmesine imkân sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yapılan rekor sayıda başvuru arasından desteklenmeye hak kazandı.

Meslek birliklerinin belirlediği isimler ile alanında seçkin uzmanlar ve akademisyenlerden oluşan 14 kişilik Destekleme Kurulu’nun toplantısıyla verilen sinema desteklerine bin 440 proje başvurdu. Kurulun bu yılki toplantısında, 72 belgesel yapım projesine 5 milyon 39 bin lira destek sağlandı.

Proje farklı çalışmalarla devam edecek

’Uluğbeyler Süheyl Ünver’ belgesel film projesi belgesel dizisinin üçüncüsü olarak çekilecek. Belgesel dizisinin ilki İÜ İktisat Fakültesi Öğretim üyelerinden rahmetli Prof. Dr. Turan Yazgan, ikincisi ise Dr. Emin Işık için çekilmişti. ’Uluğbeyler Süheyl Ünver’ belgesel film projesinin daha sonra farklı çalışmalarla devam ettirilmesi planlandığı kaydedildi.