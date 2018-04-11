Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler Bayrampaşa’da ilgiyle izlendi

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, Bayrampaşa Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, “Hassta Etme Adamı” isimli tiyatro oyunu ile Bayrampaşalı sanatseverlerin büyük beğenisini topladı.

Bayrampaşa Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün yıl boyunca düzenleyeceği kültür-sanat etkinlikleri, nisan ayında da tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde “Hassta Etme Adamı” isimli tiyatro oyununu sahneledi. Salonu dolduran Bayrampaşalı sanatseverlerin ilgiyle izlediği tiyatro oyununda Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin sahne performansı göz doldurdu.

İki perdeden oluşan oyunda, sağlık personelinin gördüğü şiddet ve hastaların doktorlara yaşattığı zorluklar komik bir dille sahnelendi.