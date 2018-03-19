Şuhut Belediye Hisarspor Sarayköyspor’a 2-0 mağlup oldu

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 8. Grupta Şuhut Belediye Hisarspor Sarayköyspor’u ağırladı. Sarayköyspor, Şuhut Belediye Hisarspor’u kendi sahasında 2-0 mağlup etti.
İlk Yarıya oldukça hızlı başlayan taraf Şuhut Belediye Hisarspor oldu. İlk Yarı etkili oynamasına rağmen bir türlü gol bulamayan yeşil-beyazlar Sarayköyspor’un 61 numaralı golcüsü Orhan Yüksel’in 44. dakikada attığı golle devre arasına 1-0 mağlup girdi.
İkinci yarı baskılı oynayan taraf Denizli Ekibi Sarayköyspor golcü futbolcusu Orhan Yüksel’in 60. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak Şuhut Belediye Hisarspor’a kabus dolu dakikalar yaşattı.
Şuhut Belediye Hisarspor kendi sahasında Sarayköyspor’a 2-0’lık bir skorla yenilerek önemli bir üç puanı kaybetti.
Maç sonu futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu büyümeden bastırıldı.
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