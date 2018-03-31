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Şuhut Belediyesinden fırın denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 11:57 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut Belediyesi Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler sonucunda ilçedeki fırınlarda denetlemelerde bulundu.Whatsapp İhbar Hattı üzerinden gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, ilçedeki un ve unlu mamul üretimi gerçekleştirilen fırın ve işletmelerde denetim ve incelemeler gerçekleştirdi.

Şuhut Belediyesinden fırın denetimi

Afyonkarahisar’ın Şuhut Belediyesi Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler sonucunda ilçedeki fırınlarda denetlemelerde bulundu.
Whatsapp İhbar Hattı üzerinden gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, ilçedeki un ve unlu mamul üretimi gerçekleştirilen fırın ve işletmelerde denetim ve incelemeler gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Recep Bozkurt denetimle alakalı yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri anında değerlendiriyoruz. En son fırın işletmeleriyle alakalı şikayetler neticesinde ekiplerimiz rutin denetimlerinin dışında bir denetim gerçekleştirdi. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak asli vazifemiz. Bu noktada vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden hiçbir işletmeye göz açtırmayız” dedi.
Başkan Bozkurt, ihbar hattı üzerinden bu ve benzeri taleplerini iletme hassasiyeti gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Şuhut Belediyesinden fırın denetimi

Şuhut Belediyesinden fırın denetimi

Şuhut Belediyesinden fırın denetimi

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