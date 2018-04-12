Şuhut’ta egzoz gazı emisyon ölçüm rapor denetimi yapıldı

Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından Şuhut ilçe merkezinde trafikteki araçların egzoz gazı emisyon ölçüm raporu denetimi yapıldı.

Sürücülerin mağdur duruma düşmemeleri açısından araçların egzoz gazı emisyon ölçüm rapor denetimi yapıldı.

İlçe merkezinde oluşabilecek hava kirliliğini azaltmak amacıyla Şuhut Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri ve Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından çalışmaların devam edeceği ifade edildi.