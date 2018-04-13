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Şuhut’ta yol çalışmaları hızla ilerliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 12:59 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmaların hızlandırılmasını istedi.Başkan Bozkurt, Şuhut ilçesi Çayır caddesi üzerinde ekipler tarafından gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarının yapıldığı noktalarda incelemelerde bulundu.

Şuhut’ta yol çalışmaları hızla ilerliyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmaların hızlandırılmasını istedi.
Başkan Bozkurt, Şuhut ilçesi Çayır caddesi üzerinde ekipler tarafından gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarının yapıldığı noktalarda incelemelerde bulundu. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Başkan Bozkurt, “Vatandaşlarımıza ne söz verdiysek bir fazlasını yapmanın gayretindeyiz. Hava şartlarının normale dönmesiyle çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık, atlyapı ve doğalgaz çalışmaları tamamlanan tüm bölgelerde hızlı bir şekilde yol yenileme çalışmalarımı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.
Başkan Bozkurt, geçici çözümlerin geride kaldığını ifade ederek, geçici çözümlerle bugüne gelindiğini bu hususta anlayışla yaklaşan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, yapılacak çalışmaların ilçeye hayırlı olmasını temenni etti. Bozkurt, buradaki incelemelerinin ardından TOKİ bölgesindeki ve diğer noktalarda gerçekleştirilen çalışmaları inceledi. Ekiplere teşekkür eden Başkan Bozkurt, çalışmaların güzel ve hızlı olması talimatını verdi.

Şuhut’ta yol çalışmaları hızla ilerliyor

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