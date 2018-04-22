Şuhut’tan Zafere projesi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Kocatepe Yolunda projesinin ikinci grubu ilçede ağırlandı.

Şuhut İlçe Kaymakamlığı, Şuhut Belediyesi, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şuhut Zafer Anadolu Lisesi’nin birlikte gerçekleştirdiği Şuhut’tan Zafere (Kocatepe Yolunda) projesi kapsamında Sultandağı ve Başmakçı ilçelerinden gelen öğretmen ve öğrencilere Ulu cami, Tarihi Hamza Paşa Hamamı ve Atatürk evi tanıtıldı. Daha sonra Kocatepe yoluna hareket edilerek burada gruba Kurtuluş Savaş’ında Şuhut’un önemi ve Şuhut ilçesinde her yıl coşkuyla kutlanan Zafer Yürüyüşü etkinlikleri hakkında bilgiler verildi. Duygusal anların da olarak yaşandığı etkinlik sırasında Afyonkarahisar’ın iki ilçesinin öğrenci ve öğretmenleri arasında güzel dostluklar kuruldu. Kocatepe ziyareti esnasında burada Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un öğrenci ve öğretmenlere hediyeleri takdim edildi.

Sultandağı Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni Murat Berk; “Buraya gelmekle çok mutluyum çünkü Kurtuluş Savaşının ve özellikle Kocatepe’nin Kurtuluş savaşındaki büyük öneminden dolayı dersimizde sürekli işliyoruz ama bizzat gezip görmek atalarımızın yaşadıkları, çektikleri sıkıntıları bizzat gelip görmek yaşamak bizleri çok mutlu etti. Herkesin buraya gelip burada ki duyguları yaşamasını istiyorum” dedi.