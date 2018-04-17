Sui Generis’ten ’Cevahir’ tiyatro oyunu

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan ’Sui Generis Tiyatro Topluluğu’nun sahnelediği ’Cevahir’ adlı tiyatro, izleyicilerden tam not aldı.
Sinema Anadolu’da gerçekleşen gösterinin yönetmenliğini Şehir Tiyatroları sanatçısı Hakkı Kuş yaparken koreografi ise grubun kurucusu Avukat Hüseyin Akçar tarafından gerçekleştirildi. Kurtuluş Savaşı ruhunun izleyiciye yansıtıldığı oyunda, 35 kişi sahnede yer aldı. Bir halkın direnişini konu alan oyunda, Nazım Hikmet, Arif Nihat Asya, Mehmet Akif Ersoy, Aşık Veysel, John Taylor gibi Türk ve Dünya Edebiyatının önemli isimlerinin eserleri, estetik anlayışla oyuna yansıtıldı. Seyircilerin pürdikkat izlediği oyun, dakikalarda ayakta alkışlandı. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Ufuk Aydın, oyunun bitmesiyle sahneye çıkarak oyuncuları ve emeği geçenleri tebrik etti.
AK Parti ve MHP'den seçim haritasını değiştirecek 'ittifak' çalışması
Son dakika! Meteoroloji saat verdi! İşte İstanbul hava durumu raporu
Trende ilişkiye giren çift bu halde yakalandı
PKK raporunda korkunç detaylar: Cinsel organlarını yakıyorlar
AK Parti'yi kızdıracak sözler
Suriye'de son dakika gelişmesi! Füzeler etkisiz hale getirildi
ABD Kongresi üyelerinden Suriye saldırısına eleştiri: Zayıf bir cevap
Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!
Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!
İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı
WhatsApp’a 16 yaş sınırı gelebilir!
İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
Okuyucu Yorumları 0 yorum