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Sui Generis’ten ’Cevahir’ tiyatro oyunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 12:32 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan ’Sui Generis Tiyatro Topluluğu’nun sahnelediği ’Cevahir’ adlı tiyatro, izleyicilerden tam not aldı.Sinema Anadolu’da gerçekleşen gösterinin yönetmenliğini Şehir Tiyatroları sanatçısı Hakkı Kuş yaparken koreografi ise grubun kurucusu Avukat Hüseyin Akçar tarafından gerçekleştirildi.

Sui Generis’ten ’Cevahir’ tiyatro oyunu

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan ’Sui Generis Tiyatro Topluluğu’nun sahnelediği ’Cevahir’ adlı tiyatro, izleyicilerden tam not aldı.
Sinema Anadolu’da gerçekleşen gösterinin yönetmenliğini Şehir Tiyatroları sanatçısı Hakkı Kuş yaparken koreografi ise grubun kurucusu Avukat Hüseyin Akçar tarafından gerçekleştirildi. Kurtuluş Savaşı ruhunun izleyiciye yansıtıldığı oyunda, 35 kişi sahnede yer aldı. Bir halkın direnişini konu alan oyunda, Nazım Hikmet, Arif Nihat Asya, Mehmet Akif Ersoy, Aşık Veysel, John Taylor gibi Türk ve Dünya Edebiyatının önemli isimlerinin eserleri, estetik anlayışla oyuna yansıtıldı. Seyircilerin pürdikkat izlediği oyun, dakikalarda ayakta alkışlandı. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Ufuk Aydın, oyunun bitmesiyle sahneye çıkarak oyuncuları ve emeği geçenleri tebrik etti.

Sui Generis’ten ’Cevahir’ tiyatro oyunu

Sui Generis’ten ’Cevahir’ tiyatro oyunu

Sui Generis’ten ’Cevahir’ tiyatro oyunu

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