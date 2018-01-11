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Suikast iddiası harekete geçirdi!

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 18:46 | Son Güncelleme 7 saat önce

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, yurt dışında yaşayan akademisyen, gazeteci, siyasetçi, kanaat önderine yönelik suikast girişiminde bulunulacağına dair istihbarat aldıkları yönündeki açıklamaları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesine başvuruldu.

Suikast iddiası harekete geçirdi!

Garo Paylan, 20 Aralık 2017'de TBMM'de yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan bazı gazeteci ve akademisyenlerin hükümet, Cumhurbaşkanı ve medya tarafından 'vatan haini' olarak hedef gösterildiğini, Türkiye merkezli bir yapının, bu kişilere yönelik suikast için harekete geçtiğini söylemişti. Paylan, suikast yapılacak kişilerin bir listesi olduğunu ve bu konuda aldıkları bilgileri MİT, emniyet ve hükümetin ilgili bakanlarına verdiklerini belirtmişti. Bu açıklamalar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Paylan'ı ifadesi için savcılığa davet etti.

"SOMUT BİLGİ VE BELGE YOK DUYUMLAR ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPTIM"

Bugün avukatıyla birlikte Ankara Adliyesi'ne gelen Paylan, savcılığa ifade verdi. Paylan'ın ifadesinde, "Türkiye'de Hrant Dink gerçeği var. Kendisi arkadaşımdı. O dönemle hedef gösterildi. Yurt dışına çıkmasını istedim ama gitmedi ve öldürüldü. Şimdi de aralarında Can Dündar'ın da bulunduğu bazı kişiler ve HDP'liler siyasiler ve medya tarafından hedef gösterildi. Almanya'dan bu kişilere suikast düzenleneceği yönünde duyumlar aldık. Bu konuda somut bir bilgi ve belge yok. Duyumlar üzerine açıklama yaptım" dediği belirtildi. Paylan ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

DHA

HDP'li vekilden flaş açıklama: Hükümete bilgi verdim, suikast listesi var
Almanya emniyeti: Tehlikeden haberdarız
Alman siyasiler rahatsız: İddialar titizlikle araştırılmalı
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Anahtar Kelimeler:
suikast istihbarat Ankara istanbul Akademisyen HDP Garo Paylan

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ne kadar basit ya. somut belge bilgi yok duyumlar üstüne açıklama yaptım de çık işin içinden. şimdi senin adını dillendirdiğin isimleri başkası öldürse yada senin partinden birileri gidip öldürse "biz uyarmıştık, bu işi hükümet cumhurbaşkanı yaptı" demeyeceğiniz ne malum? hrant dinki bile belki siz öldürttünüz
@kinger1975 eli kanlı olanlar devletin derinleri bunlar değil koyun arkadaşım
hani elinde liste vardı.maçan sıkışınca duyum aldım hemi.seni bozguncu seni.
Adam kendini birşey sanmış. Nasıl AKP somut bilgi belge olmadan insanları hapse atıp öldürüyor ise aynısı sanmış buda kendini. Savcı da gerçek sanıp soruşturma başlatmış Eee tabiki kendileri gerçek olmayan verilerle herkezi içeri atıyorlar ve öldürüyorlarya hapiste. Kimse kim öldü filan demesin daha 8 Ocak ta Balıkesir de öğretmenin birisi kanser oldu ve öldü. Suçu, sen neden FETÖ'nün okularında öğretmenlik yaparsın. 8 defa dilekçe vermişler revir için ama yönetim izin vermemiş.En son vefat etmiş. İşte sizin adaletiniz ey AKP.Ama hepiniz FETÖ dediğini yapının liderine gel gel ey efendim dediz
@suleaskim Yorum yazacam derken ortalığa sıçıp batırmışsın, herşeyden önce kendi aklına sıçmışsın, o salak GARO denilen ermeni herif aslı astarı olmayan bir konuyu somut bilgi ve belge yokken sadece duyumlar üzerine açıklama yaparak ortalığa nasıl sıçıp batırdıysa sende aslı astarı olmayan mesnetsiz yorumunla aynen öğle ortalığa sıçıp batırmışsın. Sayın Erdoğan'ı ve AKP'yi, ABD, AB, İsrail, FETÖ, PKK, Ermeniler, Rumlar gibi sevmeyebilirsiniz ama içinde sizlerinde yaşadığı bu ülkenin içine aslı astarı olmayan safsatalarla niçin sıçıp batırıyorsunuz anlamak mümkün değil.
Siz yapacaksınız tahminim
Fetö yapar...
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