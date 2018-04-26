Suikasta uğrayan Filistinli bilim adamı son yolculuğuna uğurlandı

GAZZE (AA) - Malezya'da geçen cumartesi suikasta uğrayan ve bugün cenazesi Gazze'ye getirilen Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş son yolculuğuna uğurlandı.

Aralarında siyasilerin de bulunduğu yüzlerce Filistinli, suikasta kurban giden Filistinli bilim adamına son görevlerini yerine getirmek için Büyük Ömer Camisi'nde (Ulu Cami) bir araya geldi. Batş'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından, Gazze'nin doğusundaki Şuheda (Şehitler) Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "Batş'a suikast düzenleyen suçlu eller kesilecektir. Şehitlerin kanı zaferin ve kurtuluş yolunun yakıtıdır." ifadelerini kullandı.

Heniyye, Batş'ın naaşının Gazze'ye getirilmesinde ve doğduğu topraklara defnedilmesinde kolaylık sağlayan Malezya ve Mısır'a da teşekkürlerini sundu.

Batş'ın cenaze töreninin yarın düzenleneceği açıklanmıştı ancak ani bir kararla defin işlemi bu akşam gerçekleştirildi.

Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş'ın cenazesi bu akşam eşi ve çocukları eşliğinde Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye getirilmişti. Cenaze, Filistinli farklı grupların lider kadroları ve çok sayıda Gazzeli tarafından karşılanmıştı.