HABER

Suikasta uğrayan Filistinli bilim adamının cenazesi Gazze'ye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 18:11 | Son Güncelleme

Suikasta uğrayan Filistinli bilim adamının cenazesi Gazze'ye ulaştı

Malezya'da geçen cumartesi suikasta uğrayan Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş'ın cenazesi eşi ve çocukları eşliğinde Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye getirildi.

Sınır kapısındaki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batş'ın cenazesi Filistinli farklı grupların lider kadroları ve çok sayıda Gazzeli tarafından karşılandı.

Filistinli bilim adamı Batş'ın naaşı yarın düzenlenecek cenaze merasiminin ardından Gazze'nin kuzeyindeki doğum yeri Cibaliya'da toprağa verilecek.

Kuala Lumpur'daki özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan elektrik mühendisi Batş, geçen hafta evinden ayrılıp sabah namazına gittiği sırada iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.

Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmet Zahid Hamidi, Batş'ın yabancı istihbarat örgütü tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimalini dile getirmişti. Malezya polisi iki gün önce saldırganların robot resimlerini yayımlayarak, Malezya vatandaşı olmadıkları bilgisini vermişti.

- "Suikastın ardında Mossad var"

Batş'ın ailesi de basına gönderdiği açıklamada, suikastın arkasında İsrail istihbarat servisi Mossad'ın bulunduğunu savunarak, "Ailesi olarak enerji alanında araştırmalar yapan Dr. Fadi'nin suikastı nedeniyle Mossad'ı suçluyoruz." ifadelerine yer vermişti.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise bu tür saldırılarda kendilerinin suçlandığını vurgulayarak, suikastla bağlantılarının olmadığını iddia etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık dilekçesi imzaya açıldıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık dilekçesi imzaya açıldı
Muhalefette ittifak yoğunluğu! İlk açıklama geldiMuhalefette ittifak yoğunluğu! İlk açıklama geldi
CHP'den Saadet Partisi'ne 20 vekil teklifiCHP'den Saadet Partisi'ne 20 vekil teklifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenaze Fadi el-Batş Gazze İsrail'in suikastleri suikast

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Elektronik haberleşmede yeni dönem başlıyor, artık ücret alınmayacak

Elektronik haberleşmede yeni dönem başlıyor, artık ücret alınmayacak

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

'Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmasını FETÖ istiyor'

'Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmasını FETÖ istiyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı

Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı

ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Şehidi binlerce kişi uğurladı

Şehidi binlerce kişi uğurladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.