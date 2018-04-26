Suikasta uğrayan Filistinli bilim adamının cenazesi Gazze'ye ulaştı

Malezya'da geçen cumartesi suikasta uğrayan Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş'ın cenazesi eşi ve çocukları eşliğinde Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye getirildi.

Sınır kapısındaki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batş'ın cenazesi Filistinli farklı grupların lider kadroları ve çok sayıda Gazzeli tarafından karşılandı.

Filistinli bilim adamı Batş'ın naaşı yarın düzenlenecek cenaze merasiminin ardından Gazze'nin kuzeyindeki doğum yeri Cibaliya'da toprağa verilecek.

Kuala Lumpur'daki özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan elektrik mühendisi Batş, geçen hafta evinden ayrılıp sabah namazına gittiği sırada iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.

Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmet Zahid Hamidi, Batş'ın yabancı istihbarat örgütü tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimalini dile getirmişti. Malezya polisi iki gün önce saldırganların robot resimlerini yayımlayarak, Malezya vatandaşı olmadıkları bilgisini vermişti.

- "Suikastın ardında Mossad var"

Batş'ın ailesi de basına gönderdiği açıklamada, suikastın arkasında İsrail istihbarat servisi Mossad'ın bulunduğunu savunarak, "Ailesi olarak enerji alanında araştırmalar yapan Dr. Fadi'nin suikastı nedeniyle Mossad'ı suçluyoruz." ifadelerine yer vermişti.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise bu tür saldırılarda kendilerinin suçlandığını vurgulayarak, suikastla bağlantılarının olmadığını iddia etmişti.

