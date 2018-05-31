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Şükrü Boydak'ın FETÖ sanığı kızı Elif Bozdağ'a 6 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 18:33 | Son Güncelleme

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan, Boydak Holding'in eski yöneticilerinden Şükrü Boydak'ın FETÖ üyeliğinden tutuksuz yargılanan kızı Elif Bozdağ, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şükrü Boydak'ın FETÖ sanığı kızı Elif Bozdağ'a 6 yıl hapis

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanık Elif Bozdağ ile avukatları hazır bulundu.

"FETÖ KİTAPLARININ EVİME NASIL GİRDİĞİNİ BİLMİYORUM"

Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen Bozdağ, beraatini istedi.

Silahlı terör örgütü üyesi olmadığını kaydeden Bozdağ şunları söyledi:

Silahlı terör örgütü üyesi değilim. Bu suçu kabul etmiyorum. GESİAD'dan istifa ettim. O tarihlerde GESİAD tamamen yasal bir kuruluştu. Hukuka aykırı olduğunu bilseydim üye olmazdım. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile bağlantım yok. Şükran B.'nin verdiği parayı yatırdım. Evimde bulunan FETÖ'ye ait kitabın nasıl geldiğini, kimin getirdiğini bilmiyorum. Bank Asya hesabımdaki paraları eşim değerlendiriyordu. Örgütün mütevelli toplantılarına da katılmadım. Kurban, bağış, himmet adı altında para istemedim. 'ByLock' kullanıcısı değilim. Örgütle irtibatım yok. Kanlı darbe girişimini kınıyorum.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu Şükrü Boydak'ın kızı tutuksuz sanık Elif Bozdağ'ı 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Boydak Holding Şükrü Boydak Elif Bozdağ FETÖ kızı tutuklandı iş adamı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
kitaplar nasıl girmiş o eve vay arkadaş kimse görmemiş mi
zenginlik bu işte kavurmacı Arınç eniştesi. fakir devamlı alta
kesin bu kiz devlete kursun atmistir devletine ihanet etmistir...yuh yani bir millet bu kadar birbirine dusman edilmez..Allahtan korkun
darısı siyasetçilerin başına
Komedi
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