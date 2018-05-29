Sulama borusunun kapağını kapatmak için girdiği nehirde boğuldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde, sulama borusunun kapağını kapatmak için Asi Nehri'ne giren kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Dönmez, Narlıca Mahallesi'nde bir yakınının isteğiyle sulama borularından birinin kapağını kapatmak için nehre girdi. Bu sırada boruların arasında sıkışan Dönmez, sudan çıkamadı.
Dönmez, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen dalgıçlar tarafından sudan çıkarılarak kıyıya getirildi. Sağlık ekibinin yaptığı inceleme sonucu Ahmet Dönmez'in öldüğü belirlendi.
Boğulduğu tespit edilen Dönmez'in, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinde çalıştığı öğrenildi.
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