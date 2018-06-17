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Sulama göletine giren lise öğrencisi boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 22:50 | Son Güncelleme

Sulama göletine giren lise öğrencisi boğuldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, serinlemek için sulama göletine giren lise öğrencisi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenice köyü yakınlarında arkadaşıyla pikniğe giden Fatih Salan (16), serinlemek için sulama amaçlı kullanılan gölete girdi.

Bir süre sonra Salan'dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 acil servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sualtı ekiplerinin yaklaşık bir saat süren arama çalışmasının ardından göletten çıkarılan Fatih Salan'ın cesedi, Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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