Sulama kanalına devrilen otomobildeki iki kişi kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Çanaklı Mahallesi'nde Emre Topaloğlu'nun kullandığı 01 RA 019 plakalı otomobil kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.
Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, aracın üzerine çıkarak yardım bekleyen sürücü Topaloğlu ile araçtaki Songül Bozat'ı itfaiye aracının merdiveniyle kurtardı.
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