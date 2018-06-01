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Sulama kanalına devrilen otomobildeki iki kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 18:13 | Son Güncelleme

Adana'danın Kozan ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki iki kişi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Çanaklı Mahallesi'nde Emre Topaloğlu'nun kullandığı 01 RA 019 plakalı otomobil kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, aracın üzerine çıkarak yardım bekleyen sürücü Topaloğlu ile araçtaki Songül Bozat'ı itfaiye aracının merdiveniyle kurtardı.

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Anahtar Kelimeler:
adana Kaza otomobil sulama kanalı

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