Sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sulama kanalı devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kayışlar Mahallesi'nde Suriye uyruklu A.E. (21) idaresindeki traktör, sulama kanalına devrildi.
Kazada sürücü ağır yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Aksihar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.E. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan A.E'nin sürücü belgesinin bulunmadığı öğrenildi.
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