Sulama kanalına düşen 5 yaşındaki çocuk boğuldu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, arkadaşlarıyla oynarken sulama kanalına düşen çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Saray Mahallesi'nde arkadaşıyla DSİ Parkı'nda oynayan 5 yaşındaki Muhammet Serkan Kaya, dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.
Çocuğun kanala düştüğünü gören vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, polis, jandarma ve UMKE ekiplerinin kanalda yaptığı aramada sonucunda Kaya'nın cesedi, düştüğü yerden 400 metre uzaklıkta bulundu.
Cenaze, otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna gönderildi.
İsrail'den İran'a: 'Yerle bir edeceğiz'
ABD, Türkiye'yi tebrik etti
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı
ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!
Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı
'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk
Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı
Davutoğlu'nun sözlerine CHP'den ilk tepki
Balıkesir'de güzellik ve masaj salonu adı altında fuhuş!
Kim olduğu ortaya çıktı!
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum