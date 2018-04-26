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Sulama kanalına düşen 5 yaşındaki çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 22:49 | Son Güncelleme

Sulama kanalına düşen 5 yaşındaki çocuk boğuldu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, arkadaşlarıyla oynarken sulama kanalına düşen çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Saray Mahallesi'nde arkadaşıyla DSİ Parkı'nda oynayan 5 yaşındaki Muhammet Serkan Kaya, dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

Çocuğun kanala düştüğünü gören vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, polis, jandarma ve UMKE ekiplerinin kanalda yaptığı aramada sonucunda Kaya'nın cesedi, düştüğü yerden 400 metre uzaklıkta bulundu.

Cenaze, otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna gönderildi.

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Bingöl boğulma sulama kanalı

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