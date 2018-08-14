Sulama kanalına düşen çoban boğuldu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de koyun otlatırken sulama kanalına düşen çoban hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kesikburun köyü yakınlarında küçükbaş hayvanlarını otlatan Kaan Can Büyükbörklü (18), dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Kurtarma ekibi sevk edildi. Kanala gelen suyun kesilmesi sonucu Büyükbörklü'nün cesedi, suya düştüğü yere 20 metre mesafede yosunlara takılmış halde bulundu.
Kanaldan çıkarılan Büyükbörklü'nün cesedi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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