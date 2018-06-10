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Sulama kanalına düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 23:50 | Son Güncelleme

Sulama kanalına düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı

Adana'da sulama kanalına düşen çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

Çukurova ilçesi Mavi Bulvar üzerindeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kanala serinlemek için giren Tahsin Oğlakçı (16), kanaldan çıkmak için yakındaki bir kabloya tutunmak isterken suya düştü.

Tutunduğu kablodan elektrik çarptığı iddia edilen çocuk, durumu fark eden çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Oğlakçı, çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada olay yerine gelen çocuğun yakınları da sinir krizi geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
adana Çukurova

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