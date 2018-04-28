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Sulama kanalına düşen genç kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 16:47 | Son Güncelleme

Adana'da DSİ'ye ait sulama kanalına düşen 17 yaşındaki Suriyeli, vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sulama kanalına düşen Suriyeli genç vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Levent Mahallesi'nde 17 yaşındaki Suriyeli Enes Bekkur, DSİ'ye ait kanal üzerindeki köprüde dengesini kaybederek suya düştü.

Çevredeki vatandaşların kurtarmaya çalıştığı Bekkur, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Bunun üzerine durum polis ve sağlık ile Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Can-Kur ekiplerine bildirildi.

Aramayı sürdüren vatandaşlar, Bekkur'u yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulup sudan kıyıya çıkardı.

Can-Kur ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı genç, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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