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Sulama kanalına düşen kişi boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 18:23 | Son Güncelleme

Sulama kanalına düşen kişi boğuldu

Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde, Emre Hüsnü Karadağ (27), Çiğli Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.

Vatandaşların Karadağ'ı kurtarma çabaları sonuçsuz kalınca durum jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Karadağ'ın cesedini sulama kanalından çıkarttı.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma gölet Kahramanmaraş

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