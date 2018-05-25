HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sulama kanalına düşen kişiyi çevredekiler kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 01:55 | Son Güncelleme

Sulama kanalına düşen kişiyi çevredekiler kurtardı

Adana'da sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan kişi, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kanal Kıyıboyu Caddesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalına bir kişinin düştüğünü görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine, araçlarında can simidi bulunan polis ekipleri ve ambulans sevk edildi.

Akıntı nedeniyle yaklaşık bir kilometre sürüklenen Ömercik Canlı (40), kanal kenarındakiler tarafından halat yardımıyla kurtarıldı.

Sudan baygın halde çıkarılan Canlı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

PARTNER20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar
Avukatın üzerine yürüyen edilen hakime incelemeAvukatın üzerine yürüyen edilen hakime inceleme
Sivas'ta İYİ Parti İl Başkanlığı'nda bıçaklı kavga! Milletvekili adayı gözaltındaSivas'ta İYİ Parti İl Başkanlığı'nda bıçaklı kavga! Milletvekili adayı gözaltında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana sulama kanalı

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

Adnan Oktar'ın iftar sofrası şoke etti! 'Cennet sofrası'

Adnan Oktar'ın iftar sofrası şoke etti! 'Cennet sofrası'

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sarıyer'de denize düşen asker bulunamadı

Sarıyer'de denize düşen asker bulunamadı

Avukatın üzerine yürüyen edilen hakime inceleme

Avukatın üzerine yürüyen edilen hakime inceleme

Sivas'ta İYİ Parti İl Başkanlığı'nda bıçaklı kavga! Milletvekili adayı gözaltında

Sivas'ta İYİ Parti İl Başkanlığı'nda bıçaklı kavga! Milletvekili adayı gözaltında

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.